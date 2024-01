Polizei kontrolliert Abstand – 9 Meter zum Vordermann bei 128 km/h

Teilen

Mitte Januar 2024 führten Beamte der Verkehrsinspektion Südhessen Abstandskontrollen auf der A 5 zwischen dem Frankfurter Kreuz und Darmstadt durch. In einem Zeitraum von etwas über einer Stunde wurden am 12.Januar 60 Verstöße festgestellt, wobei jeder Verstoß mit mindestens 75 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg sanktioniert wird.

Ein Abstandverstoß liegt vor, wenn der Sicherheitsabstand um mehr als die Hälfte des halben Tachowertes (5/10 und weniger) unterschritten wird.

Bei sechs Fahrzeugführern wurde der Sicherheitsabstand zu ihrem Vordermann so weit unterschritten, dass auf sie ein Fahrverbot von einem Monat zukommt. Eine derartige Unterschreitung liegt vor, wenn der Sicherheitsabstand lediglich 3/10 des halben Tachowertes beträgt.

Unrühmlicher Spitzenreiter an diesem Tag war ein Verkehrsteilnehmer aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg, der bei 128 Stundenkilometern nur 9 Meter zu seinem Vordermann einhielt. Auf ihn kommen nun ein Bußgeld von mindestens 240 Euro, zwei Punkte, und zwei Monate Fahrverbot zu.

Hohe Geschwindigkeiten und zu geringer Abstand sind Hauptursachen für schwere und teils tödliche Verkehrsunfälle. Die Kontrollen werden diesbezüglich auch in Zukunft weiterhin fortgesetzt.

Quelle & Bild: Polizeipräsidium Südhessen