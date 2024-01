Griesheim: Einbruch in Museum – Tresor und Bargeld entwendet

Teilen

In der Nacht von Freitag (19.01.) auf Samstag (20.01.24) kam es in Griesheim zu einem Einbruchdiebstahl in einem Museum an der Groß-Gerauer Straße. Unbekannte Täter verschafften sich unbemerkt Zutritt zum Museumsgelände und hebelten die Eingangstür sowie weitere Zugangstüren im Erdgeschoss und im Obergeschoss auf.

Die Täter erbeuteten mehrere Geldkassetten und entwendeten einen kleinen Würfeltresor, in dem sich Bargeld befand. Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf mehrere tausend Euro.

Das Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen