Eberstadt: Polizei rettet Bürger von Bundesstraße 3 und findet verlorengeglaubtes Mobiltelefon

Am Sonntagvormittag (21.01.24) gegen 10.15 Uhr sorgte ein kurioser Vorfall für einen Polizeieinsatz. Zwei Männer begaben sich bei der Suche nach einem verlorengeglaubten Mobiltelefon in große Gefahr, indem sie den Bereich der Bundesstraße 3 fußläufig zwischen Darmstadt und Darmstadt-Eberstadt absuchten. Am vorherigen Abend hatte einer der beiden das Mobiltelefon vor Fahrtbeginn auf dem Autodach vergessen und während der Fahrt verloren.

Nach Alarmierung konnte ein Streifenteam der Polizeistation Pfungstadt die Männer rechtzeitig in Sicherheit bringen. Anschließend konnten die Polizisten sogar das Handy im Mittelstreifen sichten und an den glücklichen Eigentümer nahezu unbeschädigt übergeben.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen