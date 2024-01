EAD holt Sperrmüll und Elektroschrott: Kreislauftag in der Lincoln-Siedlung – Information und Beratung

Teilen

Der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt (EAD) lädt für Montag, 29. Januar 2024, erstmals zu einem „Kreislauftag“ in die Lincoln-Siedlung ein. Neben dem Angebot, kostenfrei Sperrmüll- und Elektroschrott abzuholen, bietet der EAD Beratung rund um die verschiedenen Entsorgungswege an. Weitere Kreislauftage sind unter anderem in Darmstadt-Eberstadt und Kranichstein geplant.

„Deutschland gilt als rohstoffarmes Land, und noch immer werden zu viele Rohstoffe dem Restmüll zugeführt oder falsch entsorgt. Dem soll das Kreislaufwirtschaftsgesetz entgegenwirken, zu dessen Umsetzung der EAD Maßnahmen wie den Kreislauftag ergreift“, erklärt Stadtkämmerer André Schellenberg als zuständiger Dezernent. „Der Kreislauftag ermöglicht Bürgerinnen und Bürgern die fachgerechte Entsorgung von beispielsweise Sperrmüll und Elektroschrott ohne großen Aufwand direkt am Wohnort. Ziel ist es auch – zum Wohle aller – wilden Sperrmüll und Elektrogerätemüll in Darmstadt zu reduzieren.“

Ab Sonntag, 28. Januar 2024, 18 Uhr, können Bürgerinnen und Bürger der Lincoln-Siedlung Sperrmüll und Elektroschrott kostenfrei an vier Standorten ablegen. Die Standpunkte decken das gesamte Quartier ab. Entsprechende Informationen hängen auch in der Lincoln-Siedlung aus.

Los geht es dann am Montag, 29. Januar. Ab 7.15 Uhr fahren die Fahrzeuge des EAD die Standplätze ab, um alles Ausrangierte einzusammeln.

Zum Sperrmüll gehören Fahrräder, Gartenmöbel, sperrige Gegenstände (Möbel, Matratzen), Spielgeräte, Teppiche/Teppichböden; zum Elektroschrott zählen Bügeleisen, Computer, Monitore, Fernseher, elektrisches Spielzeug, Kaffee- und Küchenmaschinen, Rasierapparate, Waschmaschinen und Trockner. Am ersten Standort (für Franklinstraße 1 bis 30) werden die Sachen von 7.15 bis 8.45 Uhr abgeholt, am zweiten Standort (für Franklinstraße 32 bis 40 und Einsteinstraße 2 bis 26) von 8.45 Uhr bis 11 Uhr, am dritten Standort (für Lincolnstraße 10 bis 16 und Mahalia-Jackson-Straße 1 bis 9 ) von 12 bis 13.15 Uhr sowie am vierten Standort für Susan-Sontag-Weg 1 bis 5 und Noackstraße 20 bis 48) von 13.15 bis 14.30 Uhr.

Interessierte sind auch eingeladen, sich vor Ort mit EAD-Beschäftigten auszutauschen. Die Beratung reicht von der Buchung kostenfreier Abholtermine über Wiederverwertung bis zum Recycling im Rahmen der Kreislaufwirtschaft. Für sperrige Gegenstände, die sich nicht zu einem Standort bringen lassen, kann ein kostenfreier Abholtermin über die EAD-Service-Hotline vereinbart werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt