Futter oder Beschäftigung für die Tiere: Zoo Vivarium nimmt am 12. Januar 2024 Bio-Weihnachtsbäume an

Am Freitag, 12. Januar 2024, nimmt der Zoo Vivarium (Schnampelweg 5, Darmstadt) zwischen 13 und 15 Uhr wieder ausgediente Bio-Weihnachtsbäume an. Bürgerinnen und Bürger können ihren Bio-Weihnachtsbaum im Zoo Vivarium abgeben und so nachhaltig entsorgen.

„Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger darum, darauf zu achten, dass es sich um einen Bio-Weihnachtsbaum handelt, der aus ökologischem Anbau stammt und entsprechend gekennzeichnet sein muss. Andere Bäume können zum Wohle der Tiere nicht angenommen werden“, so Stadtkämmerer André Schellenberg.

Im Zoo Vivarium werden die Bio-Bäume unter anderem an die Esel und Ziegen verfüttert. Sie dienen aber auch den Affen und Aras zur Beschäftigung oder für die Gehegeeinrichtung. Um die Herkunft der Bäume zu belegen, wird um Vorlage des Kassenzettels gebeten.

Weihnachtsbäume, die nicht diesen Kriterien entsprechen, können kostenfrei auf der Darmstädter Kompostierungsanlage in Darmstadt-Kranichstein abgegeben werden. Auch diese Bäume müssen frei von jeglichem Baumschmuck (Lametta usw.) sein. Die Kompostierungsanlage (Eckhardwiesenstraße 25, 64289 Darmstadt) ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt