Der Kuss ist Ausdruck purem intimen Empfindens. Immer!

Selbst der schnell dahingeworfene Kuss zeigt auf der Distanz eine flüchtige Verbindung.

Kuss ist immer Nähe und Emotion.

Diese ganz besondere Sinnlichkeit hat der Fotograf Peter Baumann über ein Jahr lang mit den Aufnahmen zu seinem Fotoprojekt DER KUSS vielfältig und intensiv festhalten.

Dazu hat der Fotograf Paare und Einzelpersonen gleich welcher Konstellation aufgerufen, mutig genug zusein, diese intimen Momente mit seiner Kamera zu teilen.

Das Ergebnis: Küsse sind so unterschiedlich, wie wir Menschen unterschiedlich sind.

Alte, vom Leben gezeichnete Menschen ebenso wie ganz junge, Jung und Alt, Paare- egal ob hetero- oder homosexuell, Mütter oder Väter mit Kindern, Menschen, die ihren Hund, Katze oder Maus küssen. Alle Konstellationen waren herzlich willkommen. Bunt, vielfältig und vor allem ausdrucksstark sollte es sein.

Ausgestellt werden die Ergebnisse nun als schwarz/weiß Aufnahmen im RAUM6 des Atelierhauses in der Darmstädter Riedeselstraße. Für den 14.01.2024 um 14:00h lädt der Fotograf zu einer Vernissage ein. Die Ausstellung ist bis zum 14.02. jeweils Donnerstags von 16-19h sowie Samstag und Sonntag von 14-18h geöffnet. Der Eintritt ist frei.

zur Person:

Peter Baumann (66) ist seit seiner frühesten Jugend passionierter Fotograf. Nach Abschluss seiner beruflichen Tätigkeit hat er 2021 in Gräfenhausen sein ‚Fotowerkstatt‘ genanntes Atelier eingerichtet und arbeitet dort gerne auch kreativ mit anderen Künstlern zusammen. Neben seinem Schwerpunkt der Portraitfotografie arbeitet er in seinen Fotoprojekten vorzugsweise in schwarz/weiß.

Raum6: Ist das Atelier des Darmstädter Künstlers Bernhard Meyer im Atelierhaus Darmstadt, einer Kultureinrichtung der Stadt. Meyer überlässt sein Atelier immer wieder gerne anderen Künstlern für deren Ausstellungen. Er will damit die Vielfalt der Kunst fördern.

Fotoausstellung DER KUSS

14.01.2024 bis 14.02.2024

RAUM6 im Atelierhaus Darmstadt

Riedeselstraße 15, 64283 Darmstadt

Fotograf: Peter Baumann, Fotowerkstatt Mühlstraße 1, 64331 Weiterstadt-Gräfenhausen

Quelle & Bilder: Peter Baumann