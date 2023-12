Ende der gesenkten Mehrwertsteuer: Schulessen droht teurer zu werden – Schulträger und Caterer haben keinen Einfluss

Teilen

Ab Januar 2024 soll wieder der Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent gelten, was neben den Restaurants auch die Anbieter von Schulessen im Landkreis Darmstadt-Dieburg trifft. Die Absenkung des Mehrwertsteuersatzes in der Gastronomie, die auch für Schul-Caterer gilt, war 2020 in der Corona-Pandemie eingeführt worden und ist bislang bis Ende 2023 befristet.

Durchschnittlich 100 Euro Mehrbelastung pro Kind im kommenden Schuljahr

An den Schulen des Landkreises Darmstadt-Dieburg zahlen Schülerinnen und Schüler für ein klassisches Menü, beispielsweise Spaghetti mit Rinderbolognese, Gurkensalat und Pfirsichkompott, im Durchschnitt 4,02 Euro. Bei dem nun im kommenden Jahr anzuwendenden Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent, ergibt sich ein zukünftig zu zahlender Essenspreis von 4,47 Euro. Dies wiederum bedeutet eine Mehrbelastung der Familien von rund 100 Euro pro Kind im kommenden Schuljahr (bei 200 Schultagen).

Erster Kreisbeigeordneter fordert dauerhaft sieben Prozent für Schulessen

„Jedes Kind braucht mittags eine warme Mahlzeit und es geht dabei um mehr als die reine Nahrungsaufnahme. Gemeinsames Mittagessen macht satt, sozial stärker und schlauer. Das Essen in unseren Schulen muss für alle bezahlbar bleiben. Die Bundesregierung muss den ermäßigten Umsatzsteuersatz auf Speisen in der Gastronomie für Schul-Caterer dauerhaft bei sieben Prozent festschreiben“ fordert der Erste Kreisbeigeordnete Lutz Köhler.

Schulträger und Caterer haben keinen Einfluss

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg als Schulträger bedauert die Entscheidung des Bundes, kann jedoch keinen Einfluss nehmen. Vertraglich festgelegt ist mit allen Caterern immer der Nettopreis, der r sich aus den vorhergehenden Vergabeverfahren und etwaigen Preisanpassungen ergibt. Die Caterer sind dabei verpflichtet, diese Nettopreise, mit dem zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen Mehrwertsteuersatz, abzurechnen.

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg