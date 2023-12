Heppenheim: Mit Waffe bedroht und bestohlen

Teilen

Zwei 24 und 29 Jahre alte Männer wurden in der Nacht zum Dienstag (26.12.23), gegen 0.30 Uhr, in der Kalterer Straße, im Bereich des Heppenheimer Bahnhofs, von einem Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe von Geld, Getränken und Zigaretten aufgefordert. Der Angreifer flüchtete mit der Beute. Er soll in Begleitung einer weiteren Person gewesen sein.

Der Täter ist 20 bis 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und hat auffällige Aknenarben im Gesicht. Bekleidet war der Flüchtige mit einer Jacke der Marke Wellsteyn.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/7060.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen