SUV gerät in den Gegenverkehr – Frontalzusammenstoß

Am Mittwochabend (22.11.23) geriet in Darmstadt eine 61-jährige SUV-Fahrerin aus Ober-Ramstadt in der Dieburger Straße vor dem Alice-Hospital in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Die SUV-Fahrerin verletzte sich leicht, konnte aber nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst noch vor Ort entlassen werden. Die Fahrerin des VW aus Büttelborn sowie ihre beiden Mitfahrer, darunter ein 1-jähriges Kind, blieben glücklicherweise unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr in der Dieburger Straße war deswegen zweitweise eingeschränkt. Der Sachschaden wird durch die Polizei insgesamt auf 18.000 Euro geschätzt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen