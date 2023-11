Alsbach-Hähnlein: Feuer in Wohnung ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan – Zehn Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

Teilen

Am Donnerstagnachmittag (23.11.23) kam es in Alsbach-Hähnlein gegen 17.40 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen platzte ein Glas durch die Hitze eines Teelichtes. Dadurch entfachte sich in dem Wohnraum der Brand.

Bei dem Löschversuch zog sich eine Anwohnerin nach momentanem Kenntnisstand leichte Brandverletzungen zu. Die Anwohnerin, ein weiterer Bewohner der Wohnung sowie acht Nachbarn klagten über Atembeschwerden. Vier Personen, darunter auch die zwei Bewohner der Wohnung, mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sechs der leicht Verletzten konnten vor Ort behandelt und anschließend entlassen werden. Zur Behandlung der Verletzten waren mehrere Krankenwagen sowie Notärzte vor Ort.

Die betroffenen Anwohner konnten für die Dauer der Löscharbeiten in einer nahegelegenen Eisdiele untergebracht und versorgt werden.

Die Feuerwehren aus Alsbach, Alsbach-Hähnlein und Seeheim waren vor Ort und konnten mithilfe der Drehleiter Personen aus dem Gebäude heraushelfen und das Feuer löschen. Danach lüfteten sie das Gebäude.

Durch den Brand ist die betroffene Wohnung vorübergehend nicht bewohnbar. Die übrigen Anwohner konnten gegen 19.30 Uhr wieder in ihre Wohnungen.

Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen