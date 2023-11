Neun Schülerinnen durch Pfefferspray an Berufsschule verletzt

Teilen

Gegen 11:30 Uhr ging am Donnerstag (23.11.23) die Meldung bei der Polizei in Darmstadt ein, dass in einem Schulgebäude in der Hilpertstraße mit Pfefferspray gesprüht wurde. Rund 600 Schülerinnen und Schüler mussten daraufhin das Schulgebäude verlassen. Nachdem die Räumlichkeiten gelüftet und durch die Feuerwehr wieder freigegeben wurden, konnte der Unterricht wieder wie gewohnt weitergehen. Durch den Vorfall wurden aktuellen Ermittlungen zufolge neun Schülerinnen leicht verletzt. Die Augen- und Atemwegsreizungen der neun Verletzten konnten vor Ort durch das anwesende Rettungspersonal behandelt werden. Die Ermittlungen zu den Umständen der Tat dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen