Sichten 26 – Der rote Faden

Die Jahresausstellung des Fachbereichs Architektur der TU Darmstadt „Sichten“ präsentiert in diesem Jahr eine Auswahl der im vergangenen Jahr entstandenen studentischen Arbeiten. Thema der Ausstellung ist „Der rote Faden“, der die Studierenden durch ihr Studium führt. Auf diese Weise soll die Entwicklung, die sich im Laufe des Studiums zeigt, erlebbar gemacht werden. Gezeigt werden Arbeiten aus dem Bachelor- und dem darauf aufbauenden Master-Studiengang. Da der Studienplan als offizieller „roter Faden“ das Studium in diese beiden Abschnitte gliedert, ist auch die Ausstellung in diese beiden Bereiche unterteilt.

Die Ausstellung kann vom 20. bis 24. November 2023 im 806qm (Alexanderstraße 2, 64283 Darmstadt) in der Darmstädter Stadtmitte besucht werden.

Quelle: TU darmstadt