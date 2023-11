Bericht zum Versorgungsgrad in der Kindertagesbetreuung in Darmstadt

Teilen

Der Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat in seiner Sitzung am Mittwoch (15.11.23) den „Bericht zum Versorgungsgrad in der Kindertagesbetreuung der Wissenschaftsstadt Darmstadt für die Jahre 2021 und 2022“ von Bürgermeisterin und Kinder- und Jugenddezernentin Barbara Akdeniz zur Kenntnis genommen.

Der Bericht gibt einen Überblick über die Entwicklung der U3- und Ü3-Betreuung bezogen auf das sozialraumorientierte Platzangebot, er stellt weiterhin die derzeitigen Versorgungsquoten und das weitere Ausbauvolumen dar. Die Quote gibt das Verhältnis der in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege vorgehaltenen Betreuungsplätze bezogen auf die Gesamtzahl der Kinder im jeweils anspruchsberechtigten Alter wieder.

Die gesamtstädtische Versorgungsquote im U3-Bereich lag am 31. Dezember 2022 bei 45,5 Prozent und ist somit seit dem letzten Berichtszeitpunkt um 1,3 Prozent gestiegen. Die Entwicklung resultiert einerseits aus dem Ausbau der Platzkapazitäten, andererseits aus der rückläufigen Anzahl der Anspruchsberechtigten aufgrund gesunkener Geburtenzahlen.

Die gesamtstädtische Versorgungsquote für die Altersgruppe der 3- bis 6-jährigen Kinder (Schuleintritt) lag am Stichtag 31. Dezember 2022 bei 105,3 Prozent. Trotz eines deutlichen Platzausbaus hat sich die Versorgungslage im Bereich Ü3 somit geringfügig um 0,4 Prozent verschlechtert, da zugleich die Anzahl der Kinder im relevanten Alter gestiegen ist.

„Die Wissenschaftsstadt Darmstadt arbeitet weiterhin kontinuierlich daran, den Kindern durch passgenaue Kinderbetreuungsmöglichkeiten eine gute und chancengerechte Zukunft zu bieten. Wir haben deshalb besonders die bis jetzt unterversorgten Planungsräume und die neu entstehenden Quartiere im Blick“, so Bürgermeisterin Akdeniz.

Ein weiterer Platzzuwachs sowohl im U3- als auch im Ü3-Bereich ist durch bereits beschlossene, in Umsetzung befindliche und projektierte Maßnahmen gewährleistet.

„Wir stellen uns gemeinsam mit den Trägern den Herausforderungen, die die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Betreuungslandschaft mit sich bringt. Wir sind uns bewusst, dass eine ausreichende Ausstattung der Einrichtungen mit qualifiziertem Fachpersonal zwingend für die kindgerechte Betreuung erforderlich ist. Wir arbeiten daher daran, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken“, so Akdeniz weiter.

Im Rahmen der trägerübergreifenden Kooperation werden gemeinsam Strategien zum Umgang mit dem Fachkräftemangel erarbeitet, u.a. entsteht derzeit ein gemeinsames Positionspapier.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt