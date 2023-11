Wissenschaftsstadt Darmstadt, Jüdische Gemeinde Darmstadt und Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Darmstadt gedenken der Pogromnacht des 9./10. November 1938

Teilen

Gemeinsam gedenken die Wissenschaftsstadt Darmstadt, die Jüdische Gemeinde Darmstadt und die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Darmstadt e.V. am Donnerstag, 9. November 2023, um 17 Uhr in der Synagoge in der Wilhelm-Glässing-Straße 26 der Zerstörung von circa 1400 jüdischen Gotteshäusern sowie der Ermordung von mehreren hundert Jüdinnen und Juden in ganz Deutschland im Zuge der von der NS-Diktatur initiierten und organisierten Pogromnacht bzw. Pogrome im November 1938.

Zu der Gedenkveranstaltung sind die Bürgerinnen und Bürger sowie Medienvertreterinnen und Medienvertreter eingeladen. Männliche Besucher werden gebeten, in der Synagoge eine Kopfbedeckung zu tragen. Es werden Taschenkontrollen durchgeführt. Der Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt wird der Ereignisse des 9. November 1938 zudem durch stille Kranzniederlegungen an den Mahnmalen gedenken.

„Unzählige Menschen haben unter der rassistischen, antisemitischen, totalitären und menschenverachtenden NS-Diktatur unvorstellbares Leid und Unrecht erfahren. Gemeinsam mit der Jüdischen Gemeinde Darmstadt und den Darmstädter Bürgerinnen und Bürgern erinnern wir an die verbrecherischen Taten der Nationalsozialisten und an deren Opfer. Aber auch vor dem Hintergrund des brutalen Angriffs der Hamas auf Israel machen wir deutlich, dass wir fest an der Seite Israels stehen. Wir tolerieren keine Form von Antisemitismus, Diskriminierung und Ausgrenzung. Wir werden uns auch weiterhin für ein friedliches und von gegenseitigem Respekt geprägtes Miteinander in unserer Stadt einsetzen“, so Oberbürgermeister Hanno Benz.

Der Erinnerungsort „Liberale Synagoge“ auf dem Gelände des Klinikums Darmstadt wurde am 9. November 2009 seiner Bestimmung übergeben. Aus diesem Anlass sind im November 2023 folgende Veranstaltungen vorgesehen:

Rundgänge

1) „Jüdisches Darmstadt: Zukunft braucht Erinnerung – Auf den Spuren der Liberalen Synagoge, Rabbi Bruno Italieners und des Darmstädter Novemberpogroms von 1938“ am Sonntag, 5. November, 14.30 Uhr.

2) „Jüdisches Darmstadt: Zukunft braucht Erinnerung – Auf den Spuren der Liberalen Synagoge, des Kultur- und Technikphilosophen Julius Goldsteins und des Darmstädter Novemberpogroms von 1938“ am Freitag, 10. November, 14.30 Uhr.

3) „Jüdisches Darmstadt: Zukunft braucht Erinnerung – Auf den Spuren der Liberalen Synagoge, Otto Wolfskehls und des Darmstädter Novemberpogroms von 1938“ am Sonntag, 12. November, 14.30 Uhr.

Die Teilnahme an den Rundgängen ist kostenlos, um eine Spende wird gebeten. Eine Voranmeldung ist notwendig unter martin.frenzel@liberale-synagoge-darmstadt.de.

Treffpunkt am 5. und 10. November:

Gedenkstätte Liberale Synagoge, an der Helmut Lortzschen Menora, Treppenaufgang zur Gedenkstätte, Zugang Bleichstraße, Höhe Gagernstraße oder via Julius Landsberger-Platz.

Treffpunkt am 12. November:

Wolfskehl-Gedenktafel im Wolfskehlschen Garten, Karlstraße (Treppenaufgang gegenüber dem Restaurant Wilhelminenhof), von dort weiter mit der Linie 3 zum Luisenplatz, dann zu Fuß zur Gedenkstätte Liberale Synagoge Klinikumsgelände.

Außerdem sind erweiterte Öffnungszeiten vorgesehen:

Sonntag, 5. November (regulär), 11.30 Uhr bis 16 Uhr

Montag, 6. November, 11.30 Uhr bis 16 Uhr

Dienstag, 7. November, 11.30 Uhr bis 16 Uhr

Mittwoch, 8. November (regulär), 11.30 Uhr bis 16 Uhr

Donnerstag, 9. November, 11.30 Uhr bis 17 Uhr

Freitag, 10. November, 11.30 Uhr bis 16 Uhr

Samstag, 11. November, Ruhetag

Sonntag, 12. November (regulär), 11.30 Uhr bis 16 Uhr

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt