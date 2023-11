Ginsheim-Gustavsburg: Festnahmeerfolg nach versuchtem Sexualdelikt – 35-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Teilen

Ermittlungserfolg für die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei: Ein Mann aus Mainz ist am Mittwoch (01.11.23) einem Haftrichter vorgeführt worden, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Wegen des Verdachts eines versuchten Sexualdelikts, bei dem eine 14-Jährige von einem Mann am 25. Oktober 2023 im Bereich der Mainbrücke in Ginsheim-Gustavsburg angegriffen worden war, fahndete die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Nach intensiver Ermittlungsarbeit geriet ein 35 Jahre alter Mann aus Mainz in das Visier der Ermittlerinnen und Ermittler. Dank der guten Zusammenarbeit mit der Mainzer Polizei konnte der Tatverdächtige schließlich am Dienstag (31.10.23) festgenommen und dem Kommissariat 10 in Rüsselsheim übergeben werden.

Er musste sich am darauffolgenden Tag vor einem Haftrichter beim Amtsgericht Darmstadt verantworten. Wegen unter anderem des Verdachts der versuchten Vergewaltigung schickte er den 35 Jahre alten Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen und Hintergründen dauern derzeit noch an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen