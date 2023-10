Überfall auf Bäckerei im Darmstädter Martinsviertel – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Mit dem in der Kasse befindlichen Bargeld ist in Darmstadt am Freitagnachmittag (27.10.23) ein bislang unbekannter Täter aus einer Bäckerei in der Liebfrauenstraße geflüchtet.

Ersten Erkenntnissen nach betrat der Kriminelle gegen 14:25 Uhr das Geschäft. Dort zeigte er ein Messer vor und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Letztlich trat er mit seiner Beute die Flucht an.

Zum Zeitpunkt des Raubes befanden sich der Täter sowie eine Angestellte im Geschäft. Verletzt wurde niemand.

Der Tatverdächtige soll 20 bis 30 Jahre alt und ca. 1,75 Meter groß sein. Zudem hatte er einen Bart. Des Weiteren trug er zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt sowie eine dunkelblaue Jacke.

Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die den Täter bei seiner Flucht beobachtet haben oder Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 bei den Ermittlern zu melden.