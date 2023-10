Jekyll & Hyde am Staatstheater Darmstadt

Teilen

Kann man im Menschen das Böse vom Guten trennen? Der ehrgeizige Arzt Henry Jekyll hat sich genau das zur Aufgabe gesetzt. An Patient*innen darf er dies nicht erforschen, weshalb er das Experiment kurzerhand an sich selbst durchführt. Es gelingt: Dr. Jekyll erschafft sein böses Alter Ego Edward Hyde – doch er verliert zunehmend die Kontrolle über ihn. Die dramatische Schauergeschichte einer gespaltenen Persönlichkeit im unerbittlichen Kampf mit sich selbst, basierend auf der Novelle von Robert Louis Stevenson, verwandelt Frank Wildhorn in ein packendes Musical, das mit Alexander Klaws in der Hauptrolle die Bühne des Staatstheaters Darmstadt und alle moralischen Allgemeinplätze gehörig aufwirbelt.

Jekyll & Hyde

Musical / ab 12 Jahren

Premiere: 03.11., 19:30 Uhr / Großes Haus

