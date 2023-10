Aufzeichnung der Veranstaltung „Wärmepumpen im Altbau“ als Online-Video verfügbar

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt stellt eine Aufzeichnung der Informationsveranstaltung „Wärmepumpen im Altbau“ vom 4. Oktober 2023 als → Youtube-Video der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Rund 450 Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung des Amts für Klimaschutz und Klimaanpassung zu der Informationsveranstaltung in der Centralstation gefolgt und zeigten großes Interesse an den Fragestellungen „Welche Maßnahmen zur Einsparung von Heizenergie kann ich selbst und kostengünstig durchführen?“, „Sind Wärmepumpen die Zukunft des Heizens und ist mein Haus hierfür geeignet?“, „Welche Angebote der Stadt kann ich in Anspruch nehmen, wie gehe ich vor?“ Der Bauingenieur, Energie-Effizienz-Experte und Bestsellerautor Carsten Herbert aus Darmstadt, bekannt als „Energiesparkommissar“ auf Youtube, gab Hauseigentümerinnen und -eigentümern das nötige Know-how mit, um Wohngebäude fit für die Wärmewende zu machen.

Außerdem informierte Dr. Patrick Voos, Leiter des Amtes für Klimaschutz und Klimaanpassung, über die Angebote der Stadt für ihre Bürgerschaft im Themenbereich. Darüber hinaus stellte Marc Großklos vom Institut für Wohnen und Umwelt Darmstadt Projektbeispiele aus der Region zur Wärmepumpe vor. In der sich anschließenden Fragerunde beantworteten die Referenten Fragen aus dem Publikum.

„Mit Carsten Herbert hatten wir einen Referenten, dem es immer wieder gelingt, technisch komplexe Themen verständlich und anschaulich darzustellen. Solche Informationsveranstaltungen sind sehr wichtig, da Klimaschutz und Energiewende gesamtgesellschaftliche Aufgaben sind, bei der die Bürgerinnen und Bürger Darmstadts eine zentrale Rolle spielen. Deswegen und aufgrund des großen Interesses machen wir die Aufzeichnung der Veranstaltung nun für alle online verfüg- und abrufbar“, so Klimaschutzdezernent Michael Kolmer.

Weitere Informationen zu Beratungsangeboten und Förderprogrammen zum Thema Klimaschutz und Klimaanpassung stehen unter www.darmstadt.de/klimaschutz bereit.