Wissenschaftsstadt Darmstadt feiert 10 Jahre Fairtrade-Stadt

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt wurde erneut von Fairtrade Deutschland e.V. als ‚Fairtrade-Stadt‘ ausgezeichnet und darf diesen Titel für mindestens zwei weitere Jahre führen. Die erstmalige Zertifizierung Darmstadts erfolgte vor rund 10 Jahren, am 13. September 2013. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zur Jubiläumsveranstaltung am Freitag, dem 13. Oktober 2023 ab 18 Uhr im Goldnen Löwen, Frankfurter Landstraße 153, Darmstadt-Arheilgen eingeladen, um diesen Anlass gemeinsam zu feiern.

Oberbürgermeister Hanno Benz nimmt diese Anerkennung erfreut an und betont ihre Bedeutung für Darmstadt: „Der Faire Handel trägt entscheidend dazu bei, sozial-ökologische Standards in globalen Wertschöpfungsketten zu verankern. Er sichert Lebensgrundlagen und eröffnet Menschen im Globalen Süden Zukunftsperspektiven. Entschlossen tragen wir diese Werte in unsere Stadt und Stadtverwaltung hinein und setzen uns auch in Zukunft aktiv für den Fairen Handel ein.“

Kommunen, die den Titel Fairtrade-Stadt tragen, müssen sich alle zwei Jahre bewerben, um weiterhin ausgezeichnet zu sein. Dadurch geben die Städte und Gemeinden ihr Versprechen, sich kontinuierlich für gute Arbeitsbedingungen und faire Entlohnung weltweit einzusetzen.

„In Darmstadt gibt es eine Vielzahl an Initiativen, die sich der Stärkung von Menschenrechten und Umweltschutz im globalen Handel verschrieben haben. Dank ihres langen Atems und der guten Zusammenarbeit mit dem Magistrat und der Verwaltung wurde Darmstadt damals wie heute als Fairtrade-Stadt ausgezeichnet, das möchten wir zusammen feiern“, so Benz weiter. „Das Jubiläum bietet Bürgerinnen und Bürgern die besondere Möglichkeit, mehr über die bisherigen Projekte der Fairtrade-Stadt Darmstadt zu erfahren und mit den verschiedenen Initiativen ins Gespräch zu kommen.“

Die Veranstaltung bietet fachliche Impulse zur Produktion fairer Schokolade und zu Produzentinnen und Produzenten des Fairen Handels. Unter anderem wird eine Referentin von ihrer Zusammenarbeit mit Kakaogenossenschaften in Ecuador berichten. Eine Multivisionsshow veranschaulicht die Herstellung von Schokolade. Schülerinnen und Schüler der Viktoriaschule runden das Programm mit musikalischen Beiträgen ab. Es wird eine Verpflegung sowie fair-gehandelte Schokolade zum Probieren geben. Nähere Informationen zum Ablauf der Veranstaltung finden sich im beigefügten Flyer. Um Anmeldung wird gebeten unter fairtrade@darmstadt.de.

Hintergrund: Am 19. September 2012 wurde die Bewerbung der Wissenschaftsstadt Darmstadt als „Fairtrade-Stadt“ vom Magistrat beschlossen. Die erfolgreiche Zertifizierung erfolgte knapp ein Jahr später durch Fairtrade Deutschland e.V. Als unabhängige Initiative handelt Fairtrade Deutschland nicht selbst mit Waren, sondern vergibt das Fairtrade-Siegel für Produkte, die die internationalen Fairtrade-Standards erfüllen.

Der verliehene Titel „Fairtrade-Stadt“ steht für Akteurinnen und Akteure aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung, die den Fairen Handel gemeinsam auf lokaler Ebene verankern und aktiv gestalten. Darmstadt ist damit Teil eines bundesweiten Netzwerkes von über 800 deutschen Fairtrade-Städten und Gemeinden.

Weitere Auskünfte über die Veranstaltung, zum Thema Fairer Handel und zur Arbeit als Fairtrade-Stadt erteilt das Amt für Vielfalt und Internationale Beziehungen unter fairtrade@darmstadt.de.

→ Flyer „Darmstadt feiert 10 Jahre Fairtrade-Town“

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt