Konzert des Internationalen Jugendorchesters in der Orangerie

Das diesjährige Konzert des Internationalen Jugendorchesters Darmstadt findet am Sonntag, 10. September 2023, um 17 Uhr in der Orangerie statt. Das Grußwort spricht Oberbürgermeister Hanno Benz. Der Eintritt ist frei. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zu dem Konzert eingeladen.

Das Internationale Jugendorchester Darmstadt schafft eine musikalische Begegnung von Jugendlichen aus Darmstadt und mehreren seiner Partnerstädte, die in Darmstadt zusammenkommen und an nur drei Probentagen ein gemeinsames Konzertprogramm erarbeiten und aufführen. Die anschließende Konzertreise führt das Orchester erstmals in Darmstadts texanische Partnerstadt San Antonio.