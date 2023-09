Ober-Ramstadt: Anzeige und Ermittlungsverfahren nach Hitlergruß und Naziparole

Teilen

Eine 42-Jährige wird sich nach dem Rufen von Naziparolen und dem Zeigen des Hitlergrußes zukünftig strafrechtliche verantworten müssen. Die Frau hatte am Dienstagabend (05.09.23) gegen 18.30 Uhr auf einem Grundstück in der Friedhofstraße in Ober-Ramstadt mit ihrem Verhalten die Aufmerksamkeit von Passanten geweckt, die umgehend die Polizei alarmierten. Die hinzueilenden Beamten trafen die beschriebene und augenscheinlich alkoholisierte Frau, vor Ort an und leiteten nach ihrer Kontrolle ein Strafverfahren ein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Der südhessische Staatsschutz ist mit dem Fall und den weiteren Ermittlungen nun betraut.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen