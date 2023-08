Griesheim: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Teilen

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermitteln die Beamten des Kommissariats 42, nachdem mindestens ein bislang unbekannter Täter am späten Freitagabend (25.08.2023) einen 25-jährigen Mann in Griesheim mit Pfefferspray besprüht und geschlagen hatte.

Nach ersten Ermittlungen soll der Tatverdächtige mit seinem Auto unerlaubterweise gegen 23.15 Uhr in den abgesperrten Bereich des Festgeländes der Griesheimer Kerb gefahren sein. Ein 25-Jähriger hatte ihn daher angesprochen. Daraufhin soll der Autofahrer ausgestiegen sein und dem jungen Mann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihn zudem gegen den Kopf geschlagen haben. Auch ein Freund des 25-Jährigen soll in diesem Zusammenhang Pfefferspray abbekommen haben. Im Anschluss fuhr der Täter in grobe Richtung Pfungstadt davon. Bei dem genutzten Auto soll es sich um eine Mercedes E-Klasse gehandelt haben.

Inwieweit ein weiterer möglicher Fahrzeuginsasse an der Tat beteiligt war, bedarf der weiteren Abklärung.

Die Ermittler bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug und dessen Insassen geben können, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 beim Kommissariat 42 der Kriminalpolizei in Darmstadt zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen