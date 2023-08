Höchst-Hassenroth: 63-jähriger Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Teilen

Am Sonntag (27.08.2023), gegen 16:10 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Motoradfahrer aus Groß-Umstadt mit seiner BMW die L3318 von Hering in Fahrtrichtung Hassenroth. Nach jetzigem Ermittlungsstand kam der Kradfahrer in Folge eines Fahrfehlers beim Überholen nach links von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr den dortigen Straßengraben und überschlug sich anschließend. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt und nach medizinischer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Am Kraftrad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 18.000 EUR. Während der Bergungsarbeiten und der Landung des Rettungshubschraubers kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen. Etwaige Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich mit der Polizeistation in Höchst unter der Tel. 06163 / 941-0 in Verbindung zu setzten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen