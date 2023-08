Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht „Statistik aktuell 5/2023“ zum Thema Bevölkerung

Teilen

Das Bevölkerungswachstum in der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat sich im zweiten Quartal 2023 deutlich abgeschwächt. Das geht aus der aktuellen Ausgabe von „Statistik aktuell“ hervor, die die Stadt soeben veröffentlicht hat. Hatten nach dem 1. Quartal 2023 noch 851 Personen mehr in der Stadt gelebt, so sind es nach dem 2. Quartal 2023 lediglich 268 Personen mehr gewesen. In den letzten 12 Monaten war der starke Zuwachs zu Jahresbeginn somit die Ausnahme, ein langsames, kontinuierliches Wachstum die Regel.

Vor allem der geringere Zuzug ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger – sowohl Studierender wie auch schutzsuchender Menschen – wirkt sich stark auf die Bevölkerungsentwicklung aus. Das generelle Muster der Darmstädter Bevölkerungsentwicklung bleibt aber unverändert. Aus Darmstadt wandern Menschen in die Stadtregion und nach Südhessen ab während Menschen aus dem übrigen Deutschland und dem Ausland hinzuziehen.

Aktuelle Zahlen und Fakten zur Bevölkerungsentwicklung in der Wissenschaftsstadt Darmstadt können in der neuen Ausgabe von „Statistik aktuell“ nachgelesen werden. Die Broschüre wird in regelmäßigem Turnus von der Abteilung für Statistik und Stadtforschung im Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung der Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht. Sie kann über https://liup.de/statistik-aktuell kostenfrei heruntergeladen werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt