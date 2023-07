Das Eröffnungswochenende der Darmstädter Ferienkurse

Teilen

Am 5. August 2023 um 19:30 Uhr eröffnet das Klangforum Wien mit dem Stück Situations von Georges Aperghis in der Sporthalle der Lichtenbergschule die Darmstädter Ferienkurse 2023. Der kreative Schaffensprozess in all seinen Facetten steht im Fokus des zweiwöchigen Festivals und der internationalen Sommerakademie, für die mehr als 370 aktive Teilnehmer:innen, 60 Dozent:innen und viele Gäste aus etwa 50 Nationen nach Darmstadt kommen.Bereits am Samstagnachmittag, den 5. August, um 17:00 Uhr, gibt es ein Pre-Opening-Konzert in der Sporthalle der Edith-Stein-Schule mit dem Prague Music Performance Orchestra. Es ist gleichzeitig der Auftakt einer groß angelegten Veranstaltungsreihe rund um den US-amerikanischen Ausnahme-Musiker Anthony Braxton.

Die Ausstellung Fluktuationen des dänischen Künstlers Alexander Tillegreen in der Kunsthalle öffnet ihre Türen am 6. August 2023 um 16:00 Uhr und in der Centralstation lädt um 18:30 und 21:30 Uhr die choreografische Komposition growing sideways von Brigitte Wilfing und Jorge Sánchez-Chiong dazu ein, das westliche Fortschritts- und Wachstumsparadigma einmal anders zu betrachten.

→ Das vollständige Programm der Darmstädter Ferienkurse vom 5.–19. August 2023