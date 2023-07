Pfungstadt: Gebüsch in Brand – Jugendliche am Werk?

Teilen

Der Brand eines Gebüschs in der Christian-Meid-Straße am Samstagabend (22.07.23) in Pfungstadt rief die Feuerwehr und Polizei auf den Plan.

Mehrere Zeugen alarmierten gegen 20.30 Uhr die Einsatzkräfte. Hinter einem Skaterplatz sollen unter anderem Sträucher gebrannt haben. Die Feuerwehr Pfungstadt konnte den Brand schnell löschen. Wie hoch der Schaden ist, muss noch geprüft werden. Laut Zeugen sollen dort zuvor zwei Jugendliche mit Böllern ihr Unwesen getrieben haben. Die beiden Tatverdächtigen sollen schwarze Haare gehabt haben und zwischen 13 und 14 Jahre alt gewesen sein. Einer von ihnen soll eine schwarze Hose und ein weißes Shirt getragen haben. Sein Komplize trug ein schwarzes Shirt.

Zum aktuellen Zeitpunkt kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, weshalb das Kommissariat 10 in Darmstadt mit den Ermittlungen betraut ist. Vor diesem Hintergrund suchen die Ermittlerinnen und Ermittler nach weiteren Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Diese sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen