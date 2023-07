Führungen und Workshops: das Sommerferienangebot im Zoo Vivarium

Teilen

Für alle Kinder, die nicht verreisen oder schon wieder aus dem Urlaub zurückgekehrt sind, bietet der Zoo Vivarium Darmstadt ein buntes Ferienprogramm zu verschiedenen Themen rund um die Tierwelt an.

Die dreitägigen Kurse „Kleine Tierpfleger im Sommer“ finden jeweils von 9 bis 12 Uhr vom 26. bis 28. Juli, vom 9. bis 11. August sowie vom 23. bis 25. August statt.

Am 4. August geht es in einer einstündigen Führung um das Thema „Giftige Tiere“. Eine weitere Führung am 22. August dreht sich um die „Affen im Zoo Vivarium“. In der Führung am 29. August erläutert Zoopädagoge Dr. Frank Velte speziell den kleinen Gästen alles zum Thema „Wie funktioniert ein Zoo?“.

Am 1. August beschäftigt sich ein Workshop von 9 bis 12 Uhr damit, „Warum Haustiere Nutztiere sind“. Wassertiere untersuchen können die Kinder unter anderem in dem dreistündigen Kurs „Was lebt in Teich und Tümpel“ am 2. August sowie am 1. September. Der Workshop „Basteln für Tiere“ findet am 30. August 2023 von 9 bis 12 Uhr statt.

Die eintägigen Workshops kosten 10 Euro, die dreitägigen Workshops jeweils 45 Euro. Die Führungen beginnen jeweils um 10 Uhr und kosten 6 Euro pro Person.

Treffpunkt für alle Veranstaltungen ist an der Zooschule, Schnampelweg 5, 64287 Darmstadt. Da die Plätze begrenzt sind, wird um telefonische Anmeldung gebeten unter 06151 13-46902.