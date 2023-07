Gleisarbeiten in der Rheinstraße: Umleitungen für Busse und Bahnen in den Sommerferien

Teilen

Zur Instandhaltung ihrer Infrastruktur führt die HEAG mobilo in den Sommerferien von 22. Juli bis 3. September 2023 in der Rheinstraße in Darmstadt Bauarbeiten durch. Im Bereich der Haltestellen „Rhein-/Neckarstraße“ und „Berliner Allee“ wird die Fahrbahn im Gleisbereich saniert, im Kreuzungsbereich der Rhein- und der Neckarstraße erneuert das Verkehrsunternehmen die Gleise. Parallel dazu gehen die Bauarbeiten in der Frankfurter Straße weiter, so dass in dieser Zeit viele Bus- und Straßenbahnlinien umgeleitet werden. Wegen der Bauarbeiten in der Rheinstraße werden auf den Linien F/FU und H die Haltestellen „Rhein-/Neckarstraße“ und „Berliner Allee“ in der Rheinstraße an den Fahrbahnrand verlegt.

Änderungen im Straßenbahn- und Busverkehr

Die Linien 1 und 6 entfallen.

Die Linie 3 verkehrt zwischen Lichtenbergschule und Luisenplatz.

Die Linie 4 fährt im direkten Anschluss zur Linie 3 zwischen Luisenplatz und Griesheim Platz Bar-le-Duc über Bismarckstraße und Hauptbahnhof mit Halt an den Haltestellen „Willy-Brandt-Platz“, „Klinikum“, „Kasinostraße“ und „Kirschenallee“.

Die Linie 8 übernimmt im 10-Minuten-Takt Fahrten zwischen Luisenplatz und Eberstadt sowie im 20-Minuten-Takt weiter bis Alsbach. Sie ersetzt die Linie 6.

Die Linie 9 verkehrt im direkten Anschluss zur Linie 8 zwischen Luisenplatz und Böllenfalltor.

Die Haltestelle „Pallaswiesenstraße“ der Linien 8E, WE1, WE2, n71, X14 und X15 ist in beide Fahrtrichtungen in die Kasinostraße auf Höhe der Hausnummer 80 verlegt. Am Willy-Brandt-Platz fahren die Busse Richtung Arheilgen bzw. Weiterstadt an Platz 3 in der Bismarckstraße ab.

Auf den Linien X14 und X15 entfällt zusätzlich der Willy-Brandt-Platz.

Einwöchige Sperrung in der Frankfurter Straße

Von Samstag (22.) an bis einschließlich 29. Juli 2023 werden die Bauweichen am Anfang und am Ende der Baustelle in der Frankfurter Straße ausgebaut. Während dieser Baumaßnahme wird die Durchfahrt zwischen Schlossgartenstraße und Pallaswiesenstraße voll gesperrt sein. Der Autoverkehr für Anlieger*innen wird durch die Kahlertstraße geleitet. Nach dem Ende der Sommerferien verkehren dann vom 4. September 2023 an wieder Straßenbahnen über die Frankfurter Straße nach Arheilgen und Kranichstein.

Weitere Informationen

Die geänderten Fahrpläne stehen auf heagmobilo.de/fahrplaene sowie dadina.de/fahrplaene-linien zum Download bereit, aktuelle Fahrplaninformationen bietet auch die kostenlose App der HEAG mobilo. Alle Informationen zu den Umleitungen gibt es auch übersichtlich im Internet unter heagmobilo.de/sommerferien. Zusätzlich setzt das Verkehrsunternehmen vor und zu Beginn der Baumaßnahme Infopersonal ein.

Download: → Faltblatt „Sommerferien 2023 – Umleitungen für Bus und Bahn“

Quelle: HEAG mobilo GmbH