Wald-Michelbach: 200 Wasseruhren gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Kriminelle haben am Montag (17.07.23) in Wald-Michelbach, gegen 12 Uhr, bei einem Handwerksbetrieb im Bereich der Örtlichkeit „Am Bahnhof“ insgesamt 200 Wasseruhren entwendet. Diese waren auf einem dortigen Betriebshof in mehreren Boxen gelagert. Ersten Erkenntnissen zufolge benutzen die Täter zum Abtransport ihrer Beute einen Pritschenwagen. Der Wert der Wasseruhren beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf mehrere Tausend Euro.

Eine Zeugin soll die Diebe bei ihrer Tat beobachtet haben. Sie sowie weitere Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei den ermittelnden Beamtinnen und Beamten des zuständigen Kommissariats 41 in Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen