Wissenschaftsstadt Darmstadt gedenkt am 20. Juli der Widerstandskämpferinnen und -kämpfer gegen die NS-Diktatur mit Kranzniederlegung auf dem Waldfriedhof

Teilen

In Gedenken an die Frauen und Männer, die in Verbindung mit dem am 20. Juli 1944 gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler und dem Sturz der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland verfolgt, inhaftiert, gefoltert und umgebracht wurden, wird Bürgermeisterin Barbara Akdeniz am Donnerstag, 20. Juli 2023, um 11 Uhr an der Gedenkstätte auf dem Darmstädter Waldfriedhof einen Kranz niederlegen.

„Der 20. Juli 1944 jährt sich dieses Jahr zum 79. Mal. Er symbolisiert den deutschen Widerstand gegen die NS-Diktatur und die unzähligen von ihr verübten Verbrechen. Dieser Tag ist mehr als ein bloßer Gedenktag, vielmehr verpflichtet uns der 20. Juli 1944, uns immer aufs Neue das Vermächtnis der Frauen und Männer bewusst zu machen, die in einer hoffnungslos anmutenden Situation den beeindruckenden Mut aufgebracht haben, Widerstand zu leisten, den Umsturz zu wagen und diese menschenverachtende Diktatur zu beenden“, so Oberbürgermeister Hanno Benz.

Zur Gedenkfeier sind die Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Treffpunkt ist am Eingang des Waldfriedhofs.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt