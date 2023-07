Abgelenkt und bestohlen worden – Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Teilen

Ein noch unbekanntes kriminelles Duo hatte am Montagabend (17.07.23) in der Dieburger Straße in Darmstadt nichts Gutes im Sinn. Gegen 19.30 Uhr sprachen beide Verdächtige unvermittelt eine 83-jährige Passantin an und boten ihr Blusen zum Kauf an. Dabei traten sie plötzlich und ungefragt an die Dame heran und zeigten ihr die vermeintliche Ware. Diesen Moment der Ablenkung nutzten die Täter offenbar und entwendeten ihre am Hals getragene Halskette im Wert von mehreren Hundert Euro. Im Anschluss entfernten sich beide fußläufig in Richtung Lucasweg. Danach bemerkte die Bestohlene den Diebstahl.

Zur Beschreibung der Tatverdächtigen sind folgende Details bekannt: Die Täterin wurde als etwa 35 Jahre alt und auf eine Körpergröße von etwa 1,70 Meter geschätzt. Ihre Körperstatur wurde als „korpulent“ wahrgenommen. Sie hatte dunkle Haare und trug bunte Kleidung. Ihr männlicher Begleiter wurde auf ein Alter von etwa 40 Jahren und einer Körpergröße von circa 1,65 Meter geschätzt. Er trug eine braune Hose, und hatte kurze Haare. Als auffällig blieb sein „volles und rötliches“ Gesicht in Erinnerung.

Das Kommissariat 23 von der Darmstädter Kripo ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen