Eberstadt: Trickdieb täuscht Kaufinteresse vor und entwendet Geld – Wer kann Hinweise geben?

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatte ein noch unbekannter Täter bereits am Montag (10.70.23) sein Unwesen in der Nussbaumallee in Eberstadt getrieben. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich der Mann zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr, unter dem Vorwand Puppen kaufen zu wollen, Zugang zu der Wohnung einer 71-Jährigen verschafft haben. Verwickelt und abgelenkt in ein Gespräch entwendete der Kriminelle unbemerkt Geld aus den Räumen und machte sich damit in einem weißen Auto auf und davon.

Zu seiner Beschreibung sind folgende Details bekannt: Der Mann wurde als „dick“ und circa 40 Jahre alt beschreiben. Er wirkte „ungepflegt, trug Badelatschen und hatte schwarze, an den Seiten kurz rasiert Haare. Zeugen, die den Täter möglicherweise beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt (K23), zu melden (Rufnummer 06151/969-0) zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen