HEAG mobilo bittet Fahrgäste um Aktualisierung ihres Deutschland-Tickets

Alle Fahrgäste, die ihr Deutschland-Ticket bei der HEAG mobilo gekauft haben, werden gebeten, ihre Chipkarte bis zum 31. Juli 2023 zu aktualisieren. Grund dafür ist ein technisches Update im Hintergrundsystem.

Damit weiterhin sichergestellt ist, dass Fahrgäste mit ihrem Ticket bundesweit unterwegs sein können, ist folgender Schritt notwendig: Die Chipkarte an einem Automaten mit eTicket-Symbol im RMV-Gebiet auflegen und ein paar Sekunden warten, bis die Daten aktualisiert sind. Die Aktualisierung ist auch im Kundenzentrum am Luisenplatz oder in der Mobilitätszentrale am Darmstädter Hauptbahnhof möglich.

Bei fehlendem Kartenupdate kann es außerhalb des RMV-Gebiets passieren, dass bei einer Kontrolle das Ticket als ungültig geprüft wird. In Einzelfällen stehen die Ansprechpartner*innen der HEAG mobilo unter kundendialog@heagmobilo.de zur Verfügung.

Quelle: HEAG mobilo GmbH