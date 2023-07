Teilen

Die Ausstellung „Warte, wenn der Mond aufgeht…“ ist noch bis 29. Oktober 2023 in Darmstadt, an sechs Orten im öffentlichen Raum zu sehen.

Einen genauen Lageplan finden Sie → HIER. Einige der Künstler, wie Sharbendu De (Indien) und Leonard Suryajaya (Indonesien/USA) sind erstmals in Deutschland ausgestellt.

Die internationale Ausstellung im öffentlichen Raum ist eine Auseinandersetzung mit dem Wunsch nach neuen Perspektiven, Vertrautes aus der uns umgebenden Welt neu zu kombinieren und dabei die scheinbare Realität außen vor zu lassen. Dies ist gerade im Märchen möglich, weil dort alles möglich ist. »Warte, wenn der Mond aufgeht, dann sehe ich die Bröcklein Brot, die ich ausgestreut habe, die zeigen uns den Weg nach Hause.« (Gebrüder Grimm, 1812). Diese Zeile aus dem Märchen »Hänsel und Gretel« von Jacob und Wilhelm Grimm dient als szenischer Bogen, um die Präsentation der fotografischen Arbeiten der sechs internationalen Künstler*innen zu vereinen. Märchen versetzen in eine Traumwelt und lassen uns so die Welt von einer anderen Ebene aus betrachten. Die Geschwister Hänsel und Gretel befinden sich in einer beunruhigenden Umgebung. Sie erleben Orientierungslosigkeit, jedoch auch Schutz von Wald und Natur – und schließlich Selbstermächtigung.

Beteiligte Künstler*innen: Sharbendu De (Indien), Mia Dudek (Polen), Sandra Kantanen (Finnland), Eeva Karhu (Finnland), Leonard Suryajaya (Indonesien/USA), Jesus Torío (Spanien)

VERANSTALTUNGSINFORMATION KUNSTFORUM DER TU DARMSTADT

„Warte, wenn der Mond aufgeht…“ Bis 29. Oktober 2023

-Eine Ausstellung des Kunstforums der TU Darmstadt im öffentlichen Raum-

Donnerstag, 13. Juli 2023, 17:00-20:00

FEIERABEND: Beats, Bikes & Artworks

Schnapp dir dein Fahrrad und nimm an dieser etwas anderen Führung durch die Ausstellung „Warte, wenn der Mond aufgeht…“ teil. Gemeinsam fahren wir die einzelnen Stationen ab und nehmen uns Zeit für die Kunst, musikalische Begleitung und Drinks. Der Treffpunkt ist vor dem karo 5, Karolinenplatz Darmstadt.

Dienstag, 5. September 2023, 12 Uhr

Kurzführung mit Georg Mollat (Kunstforum der TU Darmstadt):

Entdecke die Welt von Sharbendu De

Am Dienstag, 5. September 2023 findet um 12 Uhr eine Kurzführung im Rahmen der internationalen Ausstellung „Warte, wenn der Mond aufgeht…“ statt. Georg Mollat (Kunstforum der TU Darmstadt) führt in die Welt des indischen Fotografen Sharbendu De ein, dessen preisgekrönte Serie „Imagined Homeland“ im Schloßgraben Darmstadt zu sehen ist.

Der Treffpunkt ist vor dem karo 5, Karolinenplatz Darmstadt.

Donnerstag, 14. September 2023, 18:00-19:30 Uhr

Open Air Musik im Kirchhof des Schlosses

-in Kooperation mit dem Chor und dem Orchester der TU Darmstadt-

Am Donnerstag, 14. September 2023 findet um 18 Uhr ein Open Air Konzert im Kirchhof des Schlosses statt. Unter der Leitung von Christian Weidt spielt das Orchester der TU Darmstadt u.a. Engelbert HumperdincKs »Ouvertüte« und der »Traumpantomimew aus der Oper

»Hänsel und Gretel« (1893)-passend zur aktuellen Ausstellung des TU Kunstforums. Bitte eine Sitzgelegenheit mitbringen!

Donnerstag, 21. September 2023, 18 Uhr

Kuratorinnenführung mit Julia Reichelt, Leiterin des TU Kunstforums

Am Donnerstag, 21. September 2023 führt die Leiterin des Kunstforums der TU Darmstadt, Julia Reichelt, durch die aktuelle Ausstellung „Warte, wenn der Mond aufgeht…“ im öffentlichen Raum. Die internationale Schau leistet einen thematischen Beitrag zu den diesiährigen Darmstädter Tagen der Fotografie mit dem Schwerpunktthema „TILT/SHIFT-

Experiment als Normalzustand“ und bespielt zudem neue Orte im Stadtraum. Der Treffpunkt ist vor dem karo 5, Karolinenplatz Darmstadt.

Dienstag, 26. September 2023, 12:00-12:30 Uhr

Kurzführung mit Ute Hochhuth (Kunstforum der TU Darmstadt): Entdecke die Welt von Mia Dudek und Eeva Karhu

Am Dienstag, 26. September 2023, findet um 12 Uhr eine Kurzführung im Rahmen der internationalen Ausstellung „Warte, wenn der Mond aufgeht…“ statt. Ute Hochhuth (Kunstforum der TU Darmstadt) führt in die Welt der polnischen Fotografin Mia Dudek ein, deren Arbeiten in der historischen Gefängnisschleuse an der Erich-Ollenhauer Promendade zu sehen sind und die erstmals neuer Ausstellungsort ist.

Der Treffpunkt ist vor dem karo 5, Karolinenplatz Darmstadt.

Dienstag, 17. Oktober 2023, 12 Uhr

Kurzführung mit Julia Reichelt (Leiterin TU Kunstforum): Entdecke die Welt von Leonard Suryajaya

Am Dienstag, 17. Oktober 2023 findet um 12 Uhr eine Kurzführung im Rahmen der internationalen Ausstellung „Warte, wenn der Mond aufgeht…“ statt. Julia Reichelt (Leiterin des TU Kunstforums und Kuratorin der Ausstellung) führt in die Welt des indonesischen Fotografen Leonard Suryajaya ein, dessen Arbeiten auf drei Bilderkuben im Kirchhof des Schlosses, auf der Schloßbastion und am karo 5 zu sehen sind- und erstmals überhaupt in Deutschland gezeigt werden. Der Treffpunkt ist vor dem karo 5, Karolinenplatz Darmstadt.

Dienstag, 24. Oktober 2023, 12 Uhr

Kurzführung mit Torsten Bruns (Kunstforum der TU Darmdtadt): Entdecke die Welt von Sandra Kantanen und Jesus Torío

Am Dienstag, 24. Oktober 2023 findet um 12 Uhr eine Kurzführung im Rahmen der internationalen Ausstellung „Warte, wenn der Mond aufgeht…“ statt. Torsten Bruns (Kunstforum der TU Darmstadt) führt einerseits in die Welt der finnischen Fotografin Sandra Kantanen ein, die zu den renommiertesten Vertreterinnen der Helsinki School gehört. Andererseits geht er auf die Arbeiten von Jesus Torío ein, dessen Serie „Lost memoirs“ im vergangenen Jahr den Dior Award For Young Talents in Arles gewonnen hat. Der Treffpunkt ist vor dem karo 5, Karolinenplatz Darmstadt.

Sonntag, 29. Oktober 2023, 16 Uhr

Finissage der Ausstellung „Warte, wenn der Mond aufgeht…“

Wir feiern am Sonntag, 27. Oktober 2023, ab 16 Uhr die Finissage der internationalen Ausstellung »Warte, wenn der Mond aufgeht…« am Buxbaumkiosk, Kantplatz Darmstadt.

Bild: André Hirtz

Quelle: Kunstforum der TU Darmstadt