Patinnen und Paten gesucht

Für die Familienpatenschaftsprojekte des Caritasverbandes in Darmstadt „KIM – Kinder im Mittelpunkt“ und Dieburg „Guter Start ins Leben“ werden ehrenamtlich Tätige gesucht, die Familien im Alltag unterstützen, begleiten und entlasten.

Seit einigen Jahren unterstützen Ehrenamtliche Familien im Alltag und sorgen so für Entlastung. Das Projekt, angeleitet durch Mitarbeiterinnen des Caritasverband Darmstadt e.V., findet immer mehr Zulauf und verdeutlicht den großen Bedarf an Unterstützung in Familien. Um den Bedarf zu decken, sucht der Caritasverband regelmäßig nach neuen Paten*innen, die Interesse und Freude daran haben, sich ehrenamtlich für Familien zu engagieren.

Ab September 2023 findet wieder eine mehrteilige Schulung zur Familienpaten*in statt. Diese Schulung wird durch die Projektkoordinatorinnen (pädagogisch löschen) organisiert und begleitet. Am Ende der Schulung werden Zertifikate verliehen und passende Einsätze in Familien besprochen.

Für den Raum Landkreis Darmstadt – Dieburg:

Frau Ewa Kupilas

Telefon: 06071 9866-17

e.kupilas@caritas-dieburg.de

Für den Raum Darmstadt:

Frau Hafssa El Ouaamari

Telefon: 06151 39499 17

h.elouaamari@caritas-darmstadt.de

