Gustavsburg: Verkehrsunfall mit Flucht – Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagabend (06.07.23) gegen 23:45 Uhr wollte eine Streife der Polizeistation Bischofsheim in Gustavsburg, Darmstädter Landstraße einen silbernen Pkw kontrollieren. Als die Streife Anhaltesignale setzte, beschleunigte die 36-jährige Fahrerin aus Wiesbaden und wollte sich der Kontrolle durch Flucht entziehen.

Mit wesentlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr das Fahrzeug die Darmstädter Landstraße in Richtung Rüsselsheim. In Höhe eines Kioskes, Darmstädter Landstraße 83 wollten 5 Personen die Straße überqueren. Aufgrund der rasanten Fahrweise des Fahrzeuges mussten drei Passanten die Überquerung abbrechen und zwei mussten zur Seite gehen. Das Fahrzeug fuhr weiter, bis es schließlich an der Auffahrt von der B43 zur A 672 verunfallte. Hierbei wurde keiner verletzt.

Es stellte sich heraus, dass die Fahrerin keine Fahrerlaubnis hatte und an dem Fahrzeug falsche Kennzeichen angebracht wurden. Ermittlungen wurden eingeleitet. Zeugen des Vorfalls, besonders die 5 oben genannten Passanten, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen unter 06151/87560 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen