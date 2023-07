Landkreis Bergstraße: Coole Möglichkeit in Berufe hineinzuschnuppern – Über 60 Unternehmen aus zahlreichen Branchen bieten Schnuppertage an

Teilen

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Für fast alle Schülerinnen und Schüler bedeutet das Schuljahresende aber zugleich, dass der Schulabschluss wieder ein Jahr näher rückt und damit auch die Frage: Was will ich nach der Schule machen? Aus diesem Grund veranstaltet der Landkreis Bergstraße in diesem Jahr erneut die Praktikumswoche Bergstraße und gibt jungen Menschen die Gelegenheit, in den Sommerferien (24.07.2023 – 01.09.2023) in die vielfältige Arbeitswelt hineinzuschnuppern.

Die Praktikumswoche bietet Schülerinnen und Schülern ab 15 Jahren Praxiseinblicke in unterschiedliche Berufsfelder und viele regionale Unternehmen. Dabei überzeugt die Ferienaktion vor allem mit ihrem smarten Konzept: „5 Tage, 5 Berufe, 5 Unternehmen”. Im Vergleich zu längerfristigen Praktika können die jungen Menschen so innerhalb von nur einer Woche in mehrere Berufe hineinschnuppern und den Arbeitsalltag in verschiedenen Unternehmen kennenlernen. Dabei spielen vor allem Flexibilität und Individualität eine große Rolle. Neben den Berufsfeldern können auch die Praktikumstage selbstständig ausgewählt werden. Im Anschluss plant die Plattform für jeden Teilnehmenden eine individuelle Praktikumswoche.

Beste Erfahrungen mit der Praktikumswoche haben im vergangenen Jahr zum Beispiel Fiona Swaton und Lia Schaider gemacht. Fiona Swaton, die unter anderem in den HNO-Bereich des Heilig Geist Hospitals Bensheim (HGH) und in den Sparkassen-Betrieb hineinschnuppern konnte, im Rückblick: „Ich persönlich fand (und finde immer noch) die Teilnahme sehr hilfreich und gut organisiert. Ich habe viel aus den verschiedenen Bereichen mitnehmen können und so meine Interessen für die Zukunft im Hinblick auf Berufsfelder etwas enger eingrenzen können. Es war sehr cool, in so viele verschiedene Berufe und Unternehmen in nur einer Woche reinzuschauen und kann jeder Person nur weiterempfehlen, diese Erfahrungen auch zu machen.“ Lia Schaider lernte während der Praktikumswoche – neben der Hospitanz im HGH – zum Beispiel die Berufe Heizungsbauerin, Metalldachdeckerin und Elektronikerin genauer kennen. Sie sagt: „Die Teilnahme an der Praktikumswoche im Kreis Bergstraße hat sich für mich in jedem Fall ausgezahlt. Auch wenn sich voraussichtlich in keinem der Berufe, die ich kennengelernt habe, mein Zukunftsjob abzeichnet, hat es mir doch sehr viel Spaß gemacht, etwas Neues auszuprobieren und neue Menschen zu treffen. Ein Jahr später schätze ich weiterhin sehr, wie viel Kraft und Motivation, die jeweiligen Mitarbeiter täglich in ihren Beruf investieren und wie anspruchsvoll diese sind. Mit Sicherheit habe ich es diesen vier Tagen zu verdanken, Berufe abseits ihrer Klischees entdeckt zu haben.“ Also: Mitmachen lohnt sich! Mittlerweile sind über 60 Unternehmen auf der Plattform angemeldet und bieten Praktika an. Mehr Infos und Anmeldemöglichkeit für das kostenfreie Angebot über www.praktikumswoche.de/bergstrasse.

Quelle: Kreis Bergstraße