Darmstädter Stadtteil Wixhausen feiert 850-jähriges Bestehen

Die Bürgerinnen und Bürger des Darmstädter Stadtteils Wixhausen feiern vom 7. bis 9. Juli 2023 die Ersterwähnung vor 850 Jahren mit einem abwechslungsreichen Programm. Im Rahmen der akademischen Feier hielt Oberbürgermeister Hanno Benz ein Grußwort.

„Im Jahr 1173 oder vor 850 Jahren hat sich Wixhausen gegründet: Für uns alle in Darmstadt ein Grund zum Feiern! Was sich wie ein roter Faden durch die Geschichte Wixhausens zieht, ist die Liebe der Einwohner zu ihrem Stadtteil. Die Menschen hier halten zusammen, organisieren sich und können viel bewegen. Seit 1977 gehören die Wixhäuser offiziell zu Darmstadt und sind trotzdem stets ,eigenständig‘ geblieben. Ich wünsche mir, dass dies auch so bleibt, freue mich aber darauf, die Zusammenarbeit zu intensivieren und das miteinander zu stärken. Wir könnten für eine engere Zusammenarbeit unserer Stadt mit den Menschen in Wixhausen keinen besseren Anfang finden als die Jubiläumsfeier. Ich freue mich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle von Wixhausen. Herzlichen Glückwunsch zum 850.“, so Oberbürgermeister Hanno Benz.

Die älteste Besiedelung der Gemarkung wurde 1948 erkennbar, als in einer nacheiszeitlichen Flugsanddüne Grabbeigaben aus der mittleren Hügelgräberbronzezeit (1400-1250 v. Chr.) gefunden wurden, die eine Handelsverbindung bis nach Skandinavien und ans Mittelmeer nachweisen. In der zweiten fränkischen Siedlungsphase ca. 750 n. Chr. wurde „Wigkerhusen“ als kleines Hinterdorf des Gerauer Königshofs am Oberlauf des Mühlbachs staatlich erfasst. Der Dorfkern entstand in Schutzlage vor der Mündung mehrerer Wasserläufe und südlich einer Flugsanddüne direkt an einem der 13 Seen und Weiher („Wigker“), worauf der Ortsname zurückgeht. In Wixhausen wurde um 1150 ein romanischer Burgturm aus Stein errichtet, der noch heute als Kirchturm dient. Es ist heute das älteste erhaltene Darmstädter Bauwerk. Im Jahr 1172 wurde Wixhausen erstmals schriftlich erwähnt, und zwar als „Wickenhusen“, was so viel bedeutet wie „Siedlung am Weiher“. Durch Erbfall wurde Wixhausen 1479 hessisch. 1977 wurde Wixhausen Teil Darmstadts. In den 1960er und 70er Jahren war Wixhausen im Zuge der Suburbanisierung wichtiger Wohnstandort für Pendler und mit der Ansiedlung der damaligen „Gesellschaft für Schwerionenforschung“ einer der wichtigsten Wissenschaftsstandorte in der späteren Wissenschaftsstadt Darmstadt.

Organisiert hat das Fest der extra zu diesem Anlass gegründete Verein „Vereint für Wixhausen“. In seiner Rede dankte Hanno Benz den Organisatoren und vielen ehrenamtlichen Helfern für ihren außerordentlichen Einsatz. Besucherinnen und Besucher können sich am Freitag auf Tanz und Gesang sowie einen Partyabend mit DJ Carsten freuen. Fortgesetzt wird das Programm am Samstag mit einem Handwerker- und Bauernmarkt, sowie abwechslungsreichen Bühnenperformances. Am Sonntag (09.07.23) enden die Feierlichkeiten mit Frühschoppen ab 11 Uhr, einer Festmeile, Vereinsständen, Mitmachangeboten und einer Sommerserenade des Sinfonischen Blasorchesters.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt