Zoo Vivarium: Erste Honigernte der Zoo-Bienen

Seit dem 7. Mai 2023 leben drei Bienenvölker im Zoo Vivarium der Wissenschaftsstadt Darmstadt und bedienen sich unter anderem auch an den Wildblumenwiesen im Zoo.

Am kommenden Sonntag, 25. Juni 2023, wird nun der erste Honig durch den Imker Bashar Haj Chaban geerntet. Im Rahmen einer Präsentation und Ausstellung von Equipment-Gegenständen, erläutert Haj Chaban um 14 Uhr das Vorgehen bei einer Honigernte und beantwortet gerne die Fragen der interessierten Besucherinnen und Besucher. Honig aus anderen Regionen kann an diesem Tag erworben werden – Honig, an dem die „Zoo-Bienen“ beteiligt sind, wird nach der Verarbeitung im Zooshop angeboten.

Treffpunkt ist am Sonntag um 14 Uhr an der Zooschule. Es gelten die regulären Eintrittspreise. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Generell wird Interessierten empfohlen, Eintrittskarten für den Zoo Vivarium vorab im Online-Shop, https://zoo-vivarium.de/online-tickets/, zu erwerben. Mit der digitalen Eintrittskarte auf dem Smartphone oder als Ausdruck kann der separate Eingang links neben der Zookasse genutzt werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt