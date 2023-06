Neuer Schulentwicklungsplan für den Landkreis Darmstadt-Dieburg in der Mache – Schulentwicklungsplan 2023/24 bis 2027/28 in den Gremien eingebracht

Teilen

Der Erste Kreisbeigeordnete und Schuldezernent Lutz Köhler hat in der Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses am 15. Juni 2023 den Entwurf des allgemeinbildenden Schulentwicklungsplans (SEP) für die Schuljahre 2023/24 bis 2027/28 des Landkreis Darmstadt-Dieburg eingebracht und vorgestellt. „Ziel des Landkreis Darmstadt-Dieburg ist es, die Schullandschaft auch im Hinblick auf die steigenden Schülerzahlen und die veränderten Anforderungen an das Bildungssystem weiter zu verbessern“ erläutert Lutz Köhler gleich zu Beginn.

Wachsende Schülerzahlen erfordert Neugründung von Schulen

Ein zentraler Schwerpunkt des Schulentwicklungsplans ist die Gewährleistung einer bedarfsgerechten Schulinfrastruktur. So plant der Landkreis Darmstadt-Dieburg nicht nur den Ausbau und die Modernisierung der bestehenden Schulgebäude, sondern den Neubau zusätzlicher Schulen in Regionen mit wachsendem Bedarf. „Wir müssen in den kommenden fünf Jahren mehrere neue Schulen gründen“, erläutert Schuldezernent Lutz Köhler. „Allen Schülerinnen und Schülern soll zudem eine moderne Lernumgebung geboten werden, die den Anforderungen unserer Zeit gerecht wird. Hierfür brauchen wir eine solide und vorausschauende Planung, welche uns mit dem neuen SEP nun vorliegt,“ fährt Lutz Köhler fort.

„Barrierefreie und Digitale Schule“ sind weitere Schwerpunkte

Neben dem bedarfsgerechten Angebot sind zwei weitere Schwerpunktthemen des neuen Schulentwicklungsplans die „Barrierefreie Schule“ und die „Digitale Schule“. Zu beiden Schwerpunkten wurde in der Kreisverwaltung von Projektteams eine Abfrage an den Schulen vorbereitet und ausgewertet. Auf dieser Grundlage wurden im nächsten Schritt Kennzahlen für die Schulprofile erarbeitet und Statements zur Haltung des Landkreises entwickelt. Ein weiterer wichtiger Teil des Schulentwicklungsplans sind die 82 Schulprofile. Dort werden wichtige Kennzahlen und Informationen sowie die Schülerzahlenprognosen dargestellt.

Beteiligungsverfahren gestartet – Meilenstein für die Bildung

Mit der Einbringung über der Schul-, Kultur- und Sportausschuss in den Kreistag Darmstadt-Dieburg wurde das Beteiligungsverfahren gestartet. Die Beschlussfassung durch die Mitglieder des Kreistags soll noch in diesem Jahr erfolgen. Im Anschluss wird der Schulentwicklungsplan dem Hessischen Kultusministerium zur Genehmigung vorgelegt.

"Der neue Schulentwicklungsplan ist ein wichtiger Meilenstein für die Bildung im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Wir möchten sicherstellen, dass die Bildung im Landkreis weiterhin auf hohem Niveau gefördert wird und den Anforderungen der sich wandelnden Gesellschaft gerecht wird. Der Schulentwicklungsplan bildet die Grundlage, diesem Ziel näherzukommen,“ betont abschließend der Erste Kreisbeigeordnete und Schuldezernent Lutz Köhler.