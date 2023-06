Rüsselsheim: Mit 1,14 Promille am Steuer – 76-Jähriger muss Blutentnahme über sich ergehen lassen

Teilen

Ein 76 Jahre alter Mann muss sich nach einer Verkehrskontrolle am Samstag (17.06.23) in einem Verfahren wegen des Verdacht der Trunkenheit am Steuer verantworten. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte gegen 15.45 Uhr die Polizei alarmiert und einen langsamen und in Schlangenlinien fahrenden Autofahrer auf der Autobahn 67 bei Rüsselsheim gemeldet. Eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim konnte den beschriebenen Wagen schließlich in der Adam-Opel-Straße einholen und auf einem Supermarkt-Parkplatz einer Kontrolle unterziehen. Ein Alkoholtest bei dem 76-Jährigen ergibt einen Wert von 1,14 Promille, was in einer Blutentnahme auf der Wache mündete. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mainzers und stellten seine Fahrzeugschlüssel vorsorglich sicher.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen