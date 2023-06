Hirschhorn (Neckar): Arbeitsunfall – 53-Jähriger von Kehrmaschine erfasst und tödlich verletzt

Teilen

Bei einem Arbeitsunfall am Montagvormittag (19.06.23) in Hirschhorn ist ein 53-jähriger Mann aus Darmstadt ums Leben gekommen. Gegen 11.10 Uhr wurden die Polizei und die Rettungskräfte über den Vorfall auf der Bundesstraße 37, im Bereich einer Baustelle, informiert. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 53-Jährige von einer Kehrmaschine, die von einem 61-jährigen Fahrer gesteuert wurde, aus bislang ungeklärter Ursache erfasst. Der Mann aus Darmstadt hatte sich durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Wie es genau zu dem tragischen Unglück kommen konnte, muss noch geprüft werden. Die Kriminalpolizei (K10) in Heppenheim, die Abteilung Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt, haben ihre Ermittlungen aufgenommen. Ebenso wurde durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft wurde ebenfalls über den Vorfall informiert.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen