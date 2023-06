Gepöbelt und Scheibe eingeschlagen? – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Teilen

Eine Gruppe 18 bis 22-Jähriger soll am frühen Sonntagmorgen (18.06.23) ihr Unwesen in einem Fast-Food-Restaurant in Darmstadt und auf dem dazugehörigen Parkplatz getrieben haben.

Derzeit ist den Ermittlerinnen und Ermittlern bekannt, dass die jungen Männer für mehrere Straftaten, unter andere wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eines Autos sowie der Unterschlagung einer Uhr, infrage kommen könnten. Ersten Ermittlungen zufolge hielten sich die jungen Männer gegen 3 Uhr auf dem Gelände auf, auf dem sie die Kunden und Mitarbeiter anpöbelten oder bedrohten. Einem 57-jährigen aus Mühltal, der in seinem Auto saß, sollen sie sich genähert und ihm die Heckscheibe eingeschlagen haben. Bei Eintreffen der alarmierten Polizisten fehlte von der Gruppe jede Spur.

Einer der Täter wurde auf eine Körpergröße von etwa 1,80 bis 1,85 Meter geschätzt. Zum Zeitpunkt der Tat trug er ein weißes Oberteil, eine braune Kappe mit dem Aufdruck „Gucci“ und eine Sonnenbrille.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen