33-Jähriger nach Verdacht der gefährlicher Körperverletzung vorläufig festgenommen

Ein 33 Jahre alter Mann mit Wohnsitz in Meinerzhagen wird sich nach seiner vorläufigen Festnahme am frühen Samstagmorgen (17.06.23) wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten müssen.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten er und ein 23-Jähriger aus Darmstadt gegen 3 Uhr im Bereich der Haltestelle „Weinbergstraße“ in der Ludwigshöhstraße aneinander. Zuvor soll der 23-Jährige einer 22 Jahren alten Frau zu Hilfe gekommen sein, weil sie von dem Tatverdächtigen mehrfach beleidigt und belästigt worden sein soll. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde der Helfende von seinem Gegenüber mit einem Messer leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Die alarmierte Polizei nahm den 33-Jährigen noch am Tatort vorläufig fest. Ein bei ihm durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Er kam mit zur Wache. Dort erfolgte eine Blutprobenentnahme. Zudem verbrachte er die restliche Nacht im Gewahrsam.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die das Geschehen beobachtet konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer: 06151 / 9690).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen