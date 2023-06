Neues digitales Rathaus der Wissenschaftsstadt Darmstadt geht online

Teilen

Das neue digitale Bürgerrathaus der Wissenschaftsstadt Darmstadt ist in Betrieb gegangen. Das Portal soll als Bündelung und Zugang für alle Bürgerdienstleistungen von darmstadt.de eingesetzt werden.

Oberbürgermeister Jochen Partsch sieht im digitalen Rathaus eine konsequente Weiterentwicklung des digitalen Angebots: „Bürgerinnen und Bürger können heute bereits viele der Dienstleistungen der Stadtverwaltung bequem von zu Hause erledigen. Mit dem digitalen Rathaus gehen wir den nächsten Schritt in die richtige Richtung, um den Zugang weiter zu erleichtern. Zusammen mit vielen weiteren Projekten ist diese Seite ein wichtiger Teil unserer digitalen Agenda. Das Design orientiert sich an den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer, im Schnitt werden bei der Suche nach bestimmten Leistungen einige Klicks eingespart, was unter anderem mit der symbolunterstützten Navigation zusammenhängt. Zudem ist die Seite mehrsprachig aufgebaut und auch auf arabisch, bulgarisch, englisch, französisch, italienisch, persisch, polnisch, rumänisch, russisch, serbisch, spanisch, türkisch und ukrainisch verfügbar.“

Digitaldezernent Holger Klötzner erläutert hierzu: „Das digitale Rathaus ist der neue zentrale Zugangspunkt zu allen Dienstleistungen der Stadtverwaltung. Es bietet sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Verwaltung eine Vielzahl von Vorteilen. Die Seite ermöglicht es den Nutzenden, verschiedene Dienste von einer Plattform aus zu erreichen, anstatt mehrere Websites oder Büros besuchen zu müssen. Dies spart Zeit und Aufwand. Die neue Seite ist übersichtlich und aus Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer nach einem neuen Lebenslagenmodell geplant und entsprechend der Nachfrage der Dienstleistungen und Ämtern bzw. Verwaltungsstellen strukturiert. Unser Ziel ist, mit der fortschreitenden Digitalisierung der Verwaltungsprozesse eine digitale 24/7-Verfügbarkeit des Rathauses herzustellen, wo auch immer das rechtlich möglich ist. Bürgerinnen und Bürger sollen in Zukunft so viele Prozesse wie möglich auch online erledigen können, was insbesondere in der Lebensrealität von jungen und digital-affinen Menschen eine große Rolle spielt. Trotzdem soll auch weiterhin die analoge Erreichbarkeit der Verwaltung gewährleistet sein, damit niemand ausgeschlossen wird.“

Bürgerservicedezernent Paul Georg Wandrey ergänzt: „Auf dem Weg zu einer immer besser funktionierenden Stadtverwaltung wird die konsequente digitale Transformation ein entscheidender Faktor sein. Bei den zahlreichen Herausforderungen, die uns momentan – vor allem im Bereich Bürgerservice – beschäftigen, freue ich mich auch über den Mehrwert, der sich für unsere Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Stadtverwaltung bieten wird.

Die neue Webseite ist vollständig in einem Responsive Design aufgebaut und damit von allen Geräten aus gut nutzbar. Zudem erreicht das digitale Bürgerrathaus eine Steigerung der Barrierefreiheit.

Die Website kann ab sofort unter http://digitales-rathaus.darmstadt.de/ besucht werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt