Mörfelden-Walldorf: Randalierer beschädigt Fahrzeuge – Mehrere tausend Euro Schaden

Ein 24 Jahre alter Mann randalierte am frühen Donnerstagmorgen (08.06.23) in einer Unterkunft im Nordring in Mörfelden-Walldorf und zerstörte mit einem Feuerlöscher die dortige Gemeinschaftsküche. Anschließend begab er sich auf die Straße, stieg auf parkende Fahrzeuge und zerstörte an mindestens sieben Autos mit dem Feuerlöscher Scheiben. An einem weiteren Fahrzeug wurde der Lack beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Der 24-Jährige wurde von der Polizei festgenommen und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zu verantworten haben. Er wurde aufgrund seines Gesundheitszustands in ein psychiatrische Klinik eingewiesen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen