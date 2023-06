HEAG mobilo und Stadler schließen Servicevertrag zur Ersatzteilversorgung der neuesten Straßenbahngeneration vom Typ «TINA» in Darmstadt

Teilen

Am 25.05.2023 haben Stadler und die HEAG mobilo in Darmstadt einen Servicevertrag über die Ersatzteilversorgung sowie die technische Unterstützung für die insgesamt 25 neuen Niederflurstraßenbahnen vom Fahrzeugtyp «TINA» unterzeichnet.

Als erstes Nahverkehrsunternehmen hat die HEAG mobilo im Jahr 2020 insgesamt 25 Straßenbahnen der neusten Generation «TINA» bei Stadler bestellt. Die Betriebsaufnahme der Fahrzeuge ist nach ausführlichen Tests für Herbst 2023 vorgesehen, im Sommer 2024 wird die neue Flotte dann komplett sein. Im Rahmen dieses Fahrzeuglieferungsvertrags wurde zur Sicherstellung der Ersatzteilversorgung nun ein ergänzender Servicevertrag mit einer Laufzeit von acht Jahren unterschrieben. Der Vertrag umfasst außerdem eine technische Unterstützung durch Stadler, wie zum Beispiel Obsoleszenzmanagement, eine Ferndiagnose und Aufarbeitung einzelner Komponenten sowie die Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Instandhaltungstätigkeiten.

Michael Dirmeier, Geschäftsführer der HEAG mobilo, erklärt: «Wir arbeiten mit Stadler derzeit sehr eng bei der Inbetriebnahme der neuen TINA-Bahnen zusammen. Wir freuen uns, dass wir sie auch in Zukunft bei der Wartung und Reparatur unserer Fahrzeuge an unserer Seite haben.»

«Mit der Unterzeichnung des ersten Ersatzteilversorgungsvertrages ist uns sowohl ein großer Schritt zum Aufbau eines Netzwerkes für die TINA-Familie gelungen als auch unsere Service- und Ersatzteilmanagementleistungen weiter auf dem Markt zu platzieren. Wir freuen uns dazu beizutragen, dass die Fahrzeuge ohne Einschränkungen im Fahrgastbetrieb eingesetzt werden können», erklärt Edzard Lübben, Geschäftsführer der Stadler Rail Service Deutschland GmbH.

Über «TINA»

Das Besondere an der neuen Strassenbahnfamilie «TINA» ist ihre hohe Flexibilität bei gleichzeitig hoher Standardisierung. Der Name «TINA» steht für «total integrierter Niederflur-Antrieb». Ihr neu konzipiertes und zum Patent angemeldetes Drehgestell lässt sich für die unterschiedlichsten Fahrzeugtypen und Anforderungen anwenden. Ob Achsantrieb, Losräder, ausdrehende oder nicht ausdrehende Drehgestelle, verschiedene Spurweiten und Fahrzeugbreiten – die TINA-Plattform bietet für alle Strassenbahnkonzepte eine Lösung. Neben dem vollständig durchgängigen Niederflurboden zeichnet sich «TINA» besonders durch ihre Grossräumigkeit, die grosszügigen Durchgangsbreiten, viel Fuss- und Beinfreiheit, die Panoramafenster, die Multifunktionsfelder und das speziell auf die Bedürfnisse der Fahrgäste abgestimmte neue Design aus. Der optimierte Fahrgastraum ermöglicht eine barrierefreie Erreichbarkeit der Sitzplätze von jeder Fahrzeugtür aus. In Sachen Energieeffizienz punktet sie mit einem optimierten Antriebssystem, einem niedrigen Fahrzeuggewicht und der optionalen Nutzung der Motorabwärme.

Über Stadler

Stadler baut seit 80 Jahren Züge. Der Systemanbieter von Lösungen im Schienenfahrzeugbau hat seinen Hauptsitz im ostschweizerischen Bussnang. An mehreren Produktions- und Engineering-Standorten sowie über 60 Servicestandorten arbeiten rund 13 000 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung für zukunftsfähige Mobilität bewusst und steht daher für innovative, nachhaltige und langlebige Qualitätsprodukte. Die Produktpalette im Bereich der Vollbahnen und des Stadtverkehrs umfasst Highspeed-Züge, Intercity-Züge, Regio- und S-Bahnen, U-Bahnen, Tram-Trains und Trams. Überdies stellt Stadler Streckenlokomotiven, Rangierlokomotiven und Reisezugwagen her. Stadler ist der weltweit führende Hersteller von Zahnradbahnfahrzeugen. Im Bereich Signaltechnik liefert Stadler Lösungen und Dienstleistungen zur Sicherstellung eines effizienten, digitalen und nachhaltigen Bahnbetriebs. Das breite Signalling-Portfolio umfasst Lösungen in den Segmenten automatisiertes Fahren (ATO), Zugsicherung (ETCS, Class B), sicheres unterstütztes bis hin zu führerlosem Fahren (CBTC) sowie konventionelle und moderne Infrastrukturtechnologie inklusive Stellwerktechnik (Relais- und elektronische Stellwerke).

Quelle & Bild: Stadler Rail AG