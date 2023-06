Hessentag in Pfungstadt: Polizei warnt vor falschen Parkticketverkäufen – Vorläufige Festnahme eines Tatverdächtigen

Teilen

Am Dienstagmittag (06.06.23) erreichte die Polizei eine Meldung in Zusammenhang mit einem Parkticketverkauf im Rahmen des Hessentags in Pfungstadt. Dort soll ein Mitarbeiter der Parkraumbewirtschaftung für die Bezahlung eines digitalen Parktickets, entgegen der gültigen Verfahrensweise, Bargeld verlangt und dieses nach aktuellem Erkenntnisstand zu seinem Vorteil an sich genommen zu haben.

Beamtinnen und Beamte begaben sich zum Einsatzort und kontrollierten mehrere Personen. Die Polizei nahm einen 18-jährigen Tatverdächtigen zur weiteren Klärung mit auf die Polizeistation. Er wird sich nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens verantworten müssen. Die genauen Tatumstände und wie viele Personen von der Masche beim Parkticket-Kauf betroffen waren, muss im Rahmen der andauernden Ermittlungen geprüft werden. Die Polizei bittet um Kontaktaufnahme, sofern Besucherinnen oder Besucher des Hessentags ein ähnlich verdächtiges Verhalten festgestellt haben. Diese werden gebeten, Kontakt mit der Hessentagswache unter der Rufnummer 06151/969-55100 aufzunehmen.

Vor diesem Hintergrund gibt die Polizei folgende Ratschläge:

Im Rahmen des Hessentags sind digitale Parktickets nur bargeldlos zu erhalten. Weitere → Informationen zur richtigen Vorgehensweise.

Sollten Sie beim Einfahren auf den Hessentags-Parkplätzen von Ordnern aufgefordert werden, das digitale Parkticket mit Bargeld zu entrichten, wenden Sie sich umgehend an die Polizei.

Bleiben Sie aufmerksam und gleichen Sie angebliche Forderungen immer mit den geltenden Angaben des Veranstalters ab.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen