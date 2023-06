Flohmarkt in Groß-Umstadt

Teilen

Der BUND-Ortsverband Groß-Umstadt veranstaltet den traditionellen Frühsommer-Flohmarkt am Samstag, den 17. Juni 2023. Er findet statt von 800 bis 1230 Uhr in Groß-Umstadt auf dem Parkplatz vor der Stadthalle. Der Aufbau der Tische kann ab 700 Uhr erfolgen, bitte nicht vorher. Anbieten kann jeder, was der Haushalt hergibt. Mit einem Beitrag von 6,- € pro Tapeziertisch trägt er zur Naturschutzarbeit des BUND bei, der am Stand eingesammelt wird. Ein zusätzlicher Kleiderständer kostet 3,- €, ein Pavillon 10,- €. Gewerbliche Anbieter zahlen 50,- €. Kinder bis zu 12 Jahren und BUND-Mitglieder sind von dem Beitrag befreit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Flohmarktgelände umfasst den Stadthallen-Parkplatz und endet im Fitzweg an der Markierung sowie an der Kreuzung Am Burggraben. Der Fitzweg muss bis zu den Zufahrten zum Altstadtparkplatz frei bleiben. Stände dürfen nicht darüber hinaus und im Burggraben aufgebaut werden. Dort angebotene Ware muss wieder entfernt werden.

Fahrzeuge dürfen nur zum Be- und Entladen auf das Flohmarktgelände. Der Altstadtparkplatz steht für die Fahrzeuge der Aussteller und für Besucher zur Verfügung. Der Veranstalter bittet darum, die angebotenen Waren nicht auf den Fahrbahnen zu präsentieren und diese frei zu halten. Weiterhin trägt jeder Standbetreiber Sorge dafür, dass sein Standplatz sauber hinterlassen wird. Kleider oder Spielzeug werden nicht von BUND gesammelt. Toiletten stehen im Rathaus zur Verfügung.

Mit einem eigenen Stand informiert der BUND auf dem Flohmarkt über seine Arbeit.