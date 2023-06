Geschwister-Scholl-Schule Bensheim gewinnt Energiesparmeister-Wettbewerb in Hessen – Jetzt online abstimmen für Bundessieg

Teilen

Der Titel „Energiesparmeister 2023“ für das beste Klimaschutzprojekt aus Hessen geht an die Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim. Die kooperative Gesamtschule mit Oberstufe beeindruckte die Jury durch ihre Photovoltaik-Anlage auf dem Schuldach, die die Nachbarschaft mit erneuerbarer Energie versorgt. Hierfür überzeugte die Schulgemeinschaft den Landrat und Bürger*innen konnten Anteile erwerben.

Bundesweit haben sich 418 Schulen beim Energiesparmeister-Wettbewerb beworben. Die Schule aus Bensheim erhält neben dem Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro eine Patenschaft mit der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen. Außerdem gibt es die Chance auf den Bundessieg und weitere 2.500 Euro Preisgeld. Der Wettbewerb wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert.

Online-Voting für das Finale gestartet

Ab sofort kann man auf www.energiesparmeister.de/voting für die Siegerschule aus Hessen abstimmen. Bis zum 15. Juni 2023 tritt die Geschwister-Scholl-Schule Bensheim gegen die 15 anderen Landessieger aus ganz Deutschland an. Die Schule mit den meisten Stimmen wird Bundessieger. Die Preisverleihung für alle Energiesparmeister findet am 23. Juni im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in Berlin statt.

Paten unterstützen Landessieger

Während der Abstimmungsphase steht jedem Energiesparmeister ein Pate zur Seite und hilft bei der Öffentlichkeitsarbeit. „Gemeinsam für eine Idee einstehen und diese dann auch umsetzen, das können diese jungen Menschen hervorragend“, sagt Matthias Haupt vom Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen. „Hartnäckig und selbstbewusst initiieren sie die Veränderungen, die unsere Welt braucht. Ein echtes Vorbild!“

Bild: © Geschwister-Scholl-Schule Bensheim

Quelle: co2online gemeinnützige GmbH